Экс-глава МИД Климкин назвал Украину без энергосистемы «чемоданом без ручки»

Российские войска, методично обстреливая энергетические объекты Украины, делают из страны «чемодан без ручки», заявил в беседе с журналисткой Натальей Мосейчук бывший глава украинского МИД Павел Климкин.

Таким образом, как отметил экс-дипломат, Москва пытается принудить Киев к мирным переговорам, которые не сможет обеспечить Европа. По словам Климкина, ближайшие несколько месяцев станут решающими для Украины на фоне задержек поставок западных вооружений.

«Посмотрите на модель этих обстрелов, что и как. Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы», — отметил он.

Климкин обвинил Россию в стремлении «завалить евроинтеграцию Украины». Все происходящее он назвал «твиксом — два в одном».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил , что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.