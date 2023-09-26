Экс-глава МИД Украины заявил, что страна выпала из топа по вниманию в мире

В прошлом году тема Украины занимала первое место в СМИ, но теперь ситуация изменилась.

«Это факт. Украина – это один из трех-четырех вопросов, но это не вопрос номер один с большим отрывом. Мы не в топе с точки зрения внимания… Это, как по мне, основной вызов», – сказал Климкин.

Отмечалось, что западные страны начали уставать от Украины. Таким сигналом может служить неприглашение Владимира Зеленского на саммит G20 в Индии. Не слишком удачным оказалось и появление украинского президента на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Зеленский был принят более прохладно, чем прежде. Он не получил ожидаемой помощи от США, зато рассорился с президентом Польши Анджеем Дудой.