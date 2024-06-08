Большая часть украинских граждан смотрит на аварийные отключения электричества, как на что-то даже более страшное, чем вооруженный конфликт. Велика вероятность, что они захотят покинуть родину из-за энергодефицита. Соответствующее заявление сделал бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в беседе с изданием «Украинская правда».

Он выразил мнение, что украинское государство находится на грани экономического кризиса, который может оказаться похожим на аналогичный в Венесуэле, когда экономику республики настиг коллапс. Местный бизнес не в состоянии далее функционировать, так как отключение энергии влияет на его работоспособность, объяснил Коболев.

Более того, страшнее кажется реакция людей, больше обеспокоенных ударами по энергетике, чем вооруженным конфликтом в стране, подчеркнул он. Коболев предположил, что немалая часть украинцев может покинуть страну из-за данного фактора, что для Украины будет означать большую потерю рабочей силы.

Ранее сообщалось, что непригодных к службе бойцов ВСУ держат в подвалах на Украине.