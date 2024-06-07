На Украине непригодных к службе бойцов ВСУ удерживают в подвалах

Непригодных к службе бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) удерживают в подвале. Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на информацию из социальных сетей сына одного из удерживаемых солдат Илью Ярему.

Он отметил, что на данный момент на Украине находятся 55 военнослужащих 81-й аэромобильной бригады украинской армии, которые непригодны к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности. Все они удерживаются в подвале без выплат заработных плат.

Ярема сообщил, что его отец некоторое время уже находится в подвале. Он отметил, что мужчине не позволяют уволиться по состоянию здоровья или перевестись в другую часть.

Отца Яремы перевели в 81-ю аэромобильную бригаду ВСУ в январе 2024-го года. Ранее он служил в 129-й бригаде территориальной обороны, несмотря на то что он перенес операцию. Из-за нее он был переведен на группу инвалидности ниже. Военно-врачебная комиссия признала его негодным к службе в десантно-штурмовых войсках.

Ярема подчеркнул, что с марта отец не получает заработную плату. Он назвал военнослужащих заложниками. По его данным, правоохранительные органы никак не реагируют на обращения.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022-го года. С этого момента в стране введено военное положение, а также мобилизация.

Ранее мы сообщали, что в Одессе произошли взрывы. Что именно стало их причиной, не сообщалось.