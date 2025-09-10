Экс-глава разведки Польши рассказал о киберугрозах для РФ

Экс-глава польской разведки полковник в отставке Петр Кравчик, руководивший Агентством разведки Польши с 2016 по 2022 год, заявил о наличии у страны возможности удаленного воздействия на российские электростанции. Он утверждает, что польские спецслужбы располагают необходимым потенциалом для проведения кибератак, направленных против ключевых объектов инфраструктуры Российской Федерации.

Кравчик подчеркнул, что Польша в состоянии влиять на объекты противника, не находясь при этом непосредственно на территории России. Он добавил, что российские спецслужбы осведомлены о кибервозможностях, которыми обладают польские хакеры.

Кроме того, Кравчик выразил мнение о неэффективности текущей структуры спецслужб Польши, считая, что правительство нерационально использует имеющиеся ресурсы и намеренно скрывает их реальный потенциал.

«Элементом сдерживания является факт осознания того, что польское государство может, не знаю, отключить электростанцию, может вызвать отключение светофоров, метро где-нибудь в Москве», — заключил бывший руководитель разведки.

Ранее сообщалось, что Россия готова к диалогу с Польшей по инциденту с дронами.