Россия готова к диалогу с Польшей по инциденту с дронами

Минобороны России готово провести экспертные консультации с Польшей после ее заявлений о нарушении воздушного пространства. В ведомстве подчеркнули, что обвинения Варшавы остаются полностью бездоказательными. Об этом сообщило РИА Новости.

Российское военное ведомство отреагировало на заявления Польши о якобы сбитых над ее территорией «российских» дронах. Официальная позиция Москвы заключается в том, что удары наносились исключительно по объектам на Украине и не планировались вблизи польской границы.

При этом Минобороны демонстрирует открытость к диалогу, предложив коллегам из Варшавы профессиональные консультации для прояснения обстоятельств инцидента. Ранее Польша, как и в похожей ситуации в 2022 году, не предоставила никаких доказательств причастности России. Кремль также подтвердил отсутствие запросов на контакты от польского руководства.

На этом фоне заявление белорусской стороны проливает дополнительный свет на события: Минск сообщил, что заранее предупреждал Польшу о приближении беспилотников, а также о том, что некоторые дроны, сбившиеся с курса из-за РЭБ, были уничтожены над Белоруссией.

