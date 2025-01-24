Экс-глава управления планирования связи ВС РФ Оглоблин подозревается в коррупции

Следственный комитет РФ завершил расследование дела бывшего руководителя управления планирования связи ВС России Александра Оглоблина, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СКР, передает ТАСС.

Согласно собранным материалам, в период с 2016 по 2021 год Министерство обороны России заключило несколько крупных контрактов с компанией «Пермский телефонный завод "Телта"» на поставку средств связи, общая стоимость которых превысила 1,2 млрд рублей.

Оглоблин, который отвечал за контроль выполнения этих госконтрактов, получил взятку в размере 12 млн рублей от представителей этого предприятия за содействие и покровительство в реализации контрактов.

Следователь подал ходатайство в суд, после чего Оглоблину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Это дело стало частью более обширного расследования, в рамках которого также завершены следственные действия по делу генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки от тех же представителей компании "Телта".

За последние несколько месяцев следствие установило десятки фактов коррупционных преступлений и превышения должностных полномочий сотрудниками и экс-сотрудниками Минобороны РФ. Так, например, ранее сообщалось, что гособвинение закончило представлять доказательства по делу генерала Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.