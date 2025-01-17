Гособвинение закончило представлять доказательства по делу генерала Попова

В Тамбовском гарнизонном военном суде завершилось представление доказательств гособвинения по делу генерала Ивана Попова, которого подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сам генерал сообщил ТАСС.

По его словам, ни один из свидетелей не дал показаний против него, и 80% из них увидели его впервые. На данный момент новых обвинений предъявлено не было.

Сторона защиты и обвиняемые начнут представлять свои доказательства 28 января. Адвокат Попова, Сергей Буйновский, подчеркнул, что у следствия отсутствуют достаточные доказательства вины генерала.

Сам Попов выразил уверенность в своей невиновности и отметил, что у следствия нет оснований для обвинений, так как он служит в армии уже 32 года и считает, что его место в окопе, а не в Тамбове.

«Я хочу выразить свою благодарность властям Запорожья и особенно лично Балицкому Е. В. за поддержку и высокую оценку моей службы по защите конституционного строя России», — отдельно отметил Попов.

Попова арестовали 17 мая 2024 года. 15 июля его перевели под домашний арест. Судебные разбирательства в его отношении ведутся в связи с обвинениями в хищении более 1 700 тонн металлопроката, который был закуплен администрацией Запорожской области.

По информации следственных органов, Попов действовал в составе организованной группы вместе с Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. Значимым моментом дела является смерть Цокова в зоне проведения специальной военной операции (СВО), после чего ему посмертно было присвоено звание Героя России, а дело прекратили.

Моисеев же дал признательные показания и в настоящее время находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что с осужденного экс-следователя Марата Тамбиева взыскали десятки миллионов рублей в доход государства.