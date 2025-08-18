Экс-главком НАТО предложил лидерам ЕС одеться в зеленые футболки на встречу с Трампом

Бывший главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис сделал неожиданное предложение европейским лидерам — приехать на встречу с президентом США Дональдом Трампом в футболках цвета хаки.

Свой совет он проиллюстрировал сгенерированным нейросетью изображением, где президент Франции Эммануэль Макрон, нынешний главком НАТО Марк Рютте и глава киевского режима Владимир Зеленский позируют в футболках цвета хаки.

«Рекомендованная униформа для европейских посетителей Белого дома», — сыронизировал Ставридис в соцсети Х.

Такое внимание к стилю Зеленского и европейских лидеров, которые оказывают ему поддержку в конфликте на Украине, связано с прошедшей в феврале встречей главы киевского режима с Трампом в Овальном кабинете. Тогда американский лидер жестко раскритиковал украинского гостя, обвинив его в развязывании Третьей мировой войны.

Зеленский пришел на встречу с американским президентом в своем классическом наряде — костюме в стиле милитари. Тогда же один из журналистов задал ему вопрос, почему он носит именно такие костюмы на деловые встречи с главными лицами государств.

Ранее в Сети начал набирать популярность ролик, сгенерированный ИИ, где глава киевского режима Владимир Зеленский плачем, заглядывая в окно, за которым президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп решают будущее Украины.