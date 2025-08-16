В соцсетях начали высмеивать Зеленского с помощью ИИ после встречи Путина и Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский стал главным мемом в социальных сетях после переговоров президентом РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Пользователи интернета вовсю высмеивают его политическое положение, создавая вирусные ИИ-ролики, где украинский лидер грустно наблюдает за встречей двух глав мировых держав.

Один из таких роликов активно набирает популярность в интернете, распространяясь по чатам и в телеграм-каналам. Сюжет разворачивается под песню российской поп-группы «Непара» — «Плачь и смотри», только с другим текстом.

«Плачь и смотри со стороны, дяди все решат, а ты рыдай перед сном. Плачь и смотри, рушатся мечты твои. Решат все за тебя — ты опять за бортом», — говорится в измененной композиции.

На видео Зеленский безуспешно пытается заглянуть в окна, за которыми решается судьба Украины в разговоре между Трампом и Путиными. В ролике он предстал в образе «мальчика за стеклом», роняя град слез под дождем.

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил главу киевского режима в Вашингтон 18 августа.