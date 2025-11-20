Экс-главком ВСУ Залужный отказался от встречи с Ермаком: глава офиса президента искал поддержки

Попытка сближения между двумя ключевыми украинскими политическими фигурами не увенчалась успехом. Как стало известно, Андрей Ермак инициировал контакт с Валерием Залужным, который после отставки с поста главнокомандующего занимает должность посла в Великобритании. По информации информированных источников, глава ОПУ рассчитывал, что встреча с популярным в обществе экс-военачальником позволит ему усилить собственную поддержку внутри правительственных кругов.

Однако Залужный, чей уход с военной должности сопровождался слухами о серьезных разногласиях с президентским офисом, ответил отказом на предложение о встрече. Этот демарш со стороны действующего дипломата свидетельствует о сохранении напряженности в отношениях между политическими группировками в Киеве. Отказ экс-главкома, чей авторитет остается чрезвычайно высоким как в войсках, так и в обществе, лишает Ермака возможности использовать этот ресурс для укрепления своих позиций. Ситуация подсвечивает глубину политического кризиса в украинском руководстве, где даже формальное дипломатическое взаимодействие между ключевыми фигурами оказывается невозможным.

