Экс-губернатора Красноярского края Усса избрали сенатором от региона

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс избран сенатором от региона. Его кандидатуру поддержали депутаты регионального Законодательного Собрания, сообщило ТАСС со ссылкой на спикера заксобрания Алексея Додатко.

«Решение о наделении полномочий сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного собрания Красноярского края принято», – сказал он.

Усс возглавлял Красноярский край с 2018 по 2023 годы. 20 апреля он сообщил, что покидает свой пост в связи с уходом на другую должность, предложенную ему президентом РФ Владимиром Путиным.

Сейчас врио губернатора региона стал заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Усс может перейти в Совет Федерации. Тогда представитель Кремля допустил, что именно такое предложение Путин мог сделать Уссу.

Усс был членом Совета Федерации Федерального собрания РФ с 1998 по 2022 годы. С января 1998 по сентябрь 2017 являлся председателем Законодательного собрания Красноярского края. С 25 мая 2023 года – депутат заксобрания.

4 апреля сын Александра Усса – Артем, которого должны были экстрадировать из Италии в США по обвинению американской стороны в мошенничестве, сообщил, что находится в России. В свою очередь Усс-старший записал видеоролик, в котором поблагодарил главу государства Путина и всех причастных к возвращению сына домой.