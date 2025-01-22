Экс-кандидат в президенты США Рамасвами передумал идти в администрацию Трампа

Экс-кандидат в президенты США, американский предприниматель и потенциальный кандидат на пост губернатора штата Огайо Вивек Рамасвами отказался от предложения нового главы государства Дональда Трампа стать соруководителем вновь созданного Департамента государственной эффективности (DOGE), сообщило издание The Washington Post (WP).

По информации источника, причина отказа заключается в разногласиях с миллиардером Илоном Маском, который также будет курировать ведомством.

Отмечается, что Рамасвами представляет DOGE как неправительственный аналитический центр, тогда как Маск настаивает на том, что это должна быть технологическая организация, встроенная в структуру правительства.

По информации издания, эти разные подходы к концепции департамента вызвали напряженность между ними, усилив недовольство не только самого Маска, но и других членов команды Трампа.

Конфликты накалились, когда Рамасвами стал инициатором вовлечения высококвалифицированных специалистов через визы H1B, на что Маск отреагировал не очень хорошо. Вскоре стало очевидно, пишет газета, что Маск предпочтителен без Рамасвами в команде.

Несмотря на это, Рамасвами не планирует снижать активность в политике. Он объявил о своих намерениях баллотироваться на пост губернатора штата Огайо на выборах в 2026 году.

Учитывая его финансовый успех, превышающий $1 млрд, благодаря таким компаниям как Roivant Sciences и Strive Asset Management, он намерен использовать свои средства и влияние для продолжения политической карьеры.

Ранее Илон Маск, выступая на инаугурации Дональда Трампа 20 января, показал жест, похожий на приветствие немецких фашистов.