Маск «зиганул» в ходе своего выступления на инаугурации Трампа

Американский миллиардер и футурист Илон Маск станцевал на президентском параде президента США Дональда Трампа и со словами «так ощущается победа» вскинул руку в жесте, похожем на нацистское приветствие. На это обратил внимание Телеграм-канал BAZA.

Предприниматель заявил, что в Соединенных Штатах будут созданы города, в которых жители будут чувствовать себя в безопасности, границы страны будут надежно защищены, а расходы будут разумными. Также он выразил уверенность в том, что американские астронавты в скором времени смогут установить флаг на поверхности другой планеты.

«Должны быть вдохновляющие вещи, должны быть вещи, которые делают тебя счастливым просыпаться и смотреть в будущее», — отметил бизнесмен.

Маск, чье место работы отныне в созданном Трампом Департаменте эффективности правительства США, также заявил, что будет «рвать задницу» ради страны.

Напомним, 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США. Церемония транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может восстановить смертную казнь на федеральном уровне. Также он заявил, что будет бороться с наркокартелями и направит войска на границу с Мексикой.