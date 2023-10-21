По словам бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера, ведение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» будет разумным шагом в плане стоимости». Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Он подчеркнул, что оба газопровода реально отремонтировать.

По мнению Шредера, сложно сказать, имеет ли Вашингтон причастность к подрыву газопроводов.

Он также отметил, что полуостров Крым с исторической точки зрения является частью Российской Федерации.