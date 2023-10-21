Экс-канцлер Германии Шредер заявил, что Вашингтон запретил Киеву пойти на мирные переговоры с Москвой в 2022 году

По словам экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, американские власти не дали возможности Киеву продолжить мирные переговоры с Москвой в марте прошлого года в Турции. Об этом сообщает Berliner Zeitung .

Он добавил, что в то время власти Украины готовы были отказаться от членства в Североатлантическом альянсе и обсуждать судьбу Крыма.

По мнению немецкого политика, западные дипломаты потерпели неудачу, все в итоге привело к тесной связи Москвы с Пекином, а Запад не должен был этого допустить.