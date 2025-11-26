Экс-мэру Владивостока простили взятку в 38 млн рублей и 12-летний срок за участие в СВО

Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка освободили от 12-летнего тюремного срока, который он получил за совершение коррупционных преступлений. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Основанием для освобождения стало получение им государственной награды за участие в боевых действиях. После освобождения Гуменюк продолжает службу рядовым бойцом в одной из воинских частей.

Известно, что экс-чиновник был удостоен Георгиевского креста IV степени за проявленную доблесть в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В соответствии с действующим законодательством, граждане, получившие государственные награды во время участия в боевых действиях, имеют право на освобождение от отбывания наказания.

Объединенная пресс-служба судов Приморского края официально подтвердила факт освобождения бывшего мэра, а Ленинский районный суд Владивостока отменил ранее наложенные обеспечительные меры в отношении имущества экс-чиновника.

18 января 2023 года Гуменюка приговорили к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы с крупным штрафом за систематическое получение взяток.

Позднее Приморский краевой суд смягчил назначенное наказание до 12 лет колонии. На всех этапах судебного разбирательства бывший градоначальник не признавал свою вину.

В январе 2024 года осужденный чиновник заключил контракт с Министерством обороны РФ и был отправлен в зону СВО. Там Гуменюк получил ранение во время службы, но уже прошел реабилитацию и восстановился.

