ФСБ задержала руководителей челябинского ГУФСИН по делу о коррупции

Сотрудники ФСБ провели масштабную операцию в руководстве Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Челябинской области. По информации агентства Ura.ru , силовики задержали ряд высоких чинов ведомства.

Среди задержанных значатся первый заместитель начальника управления, полковник внутренней службы Сергей Бульчук, а также начальник отдела собственной безопасности, полковник Олег Мохов. Кроме того, задержана главный бухгалтер регионального ГУФСИН Марина Уфимцева. Помимо сотрудников ФСИН, задержан также местный предприниматель.

По предварительным данным следствия, группа обвиняемых организовала преступную схему, в ходе которой в корыстных целях незаконно использовала производственные мощности исправительных учреждений и труд осужденных. Полученная прибыль, как предполагается, присваивалась организаторами.

В отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям о получении и даче взятки, а также о превышении должностных полномочий. Операция свидетельствует о продолжении кампании по очистке правоохранительных ведомств от коррупционеров.

