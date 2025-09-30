Экс-министр Британии призвал сделать Крым непригодным для жизни

На Варшавском форуме по безопасности прозвучало радикальное заявление от экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

По данным издания The Guardian, политик призвал кардинально изменить подход к поддержке Украины, предложив стратегию, направленную на то, чтобы «вывести Крым из игры».

Согласно его видению, западные союзники должны обеспечить ВСУ современными системами большой дальности, которые позволят сделать полуостров фактически непригодным для функционирования российской военной инфраструктуры. Задача Британии, отметил Уоллес, предоставить Украине все необходимое для того, чтобы «задушить» Крым, лишив его логистического значения. В качестве ключевого инструмента для реализации этого плана он назвал германские ракеты Taurus, прицелом для которых должен стать Крымский мост.

Ранее сообщалось о том, что министр обороны Британии Хили обратился к Владимиру Путину с требованием мира.