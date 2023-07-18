Экс-министр культуры Крыма Новосельская получила десять лет колонии за взятку

Бывший министр культуры Республики Крым Вера (Арина) Новосельская получила десять лет колонии по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом РИА Новости сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

Дело Новосельской начали расследовать в 2018 году. Тогда чиновница возглавляла Министерство культуры Крыма, которое курировало строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе.

По данным следствия, Новосельская получила от предприятия ООО «Меандр» 25 млн рублей за «выигрыш» в тендере. Компания должна была участвовать в выполнении строительно-монтажных работ при строительстве центра.

19 ноября 2021 года Новосельская была арестована в Москве. Глава Республики Крым также освободил ее от должности.

Крымский государственный центр детского театрального искусства в столице республики начали строить в 2018 году. На эти цели были выделены средства из федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова. Центр должен был стать заменой театра кукол, здание которого было аварийным.

Функционировать детский культурный центр должен был начать в декабре 2019 года, но до сих недостроенное здание стоит в Симферополе. Там не идут строительные работы. По словам нынешнего министра культуры Крыма Татьяны Манежиной, строительные работы на объекте будут доведены до конца к 2025 году.

ООО «Меандр», который выступил подрядчиком, получил из государственного бюджета 1 млрд рублей. Сама компания из Санкт-Петербурга. Контракт с «Меандром» был расторгнут в 2020 году.

Компания «Меандр» также известна своим участием в реставрации Санкт-Петербургской государственной консерватории. Впоследствии генерального директора компании и бенефициара арестовали за хищение части аванса для реализации работ в консерватории.