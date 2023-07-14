Экс-министр обороны Украины призвал критикующих американцев приехать и воевать самим

Бывший глава министерства обороны Украины Андрей Загороднюк призвал тех в США, кто критикует стратегию украинских военных и их результаты, перейти к более решительным действиям.

Словам Загороднюка приводит NYT. По данным издания, экс-министр призвал критикующих американцев взять и приехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях лично.

По данным издания, американские официальные лица в последнее время все чаще выражают недовольство и разочарование из-за ситуации с контрнаступлением, с тем, что ВСУ не использует западные тактики, и многим другим.