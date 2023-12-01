Экс-министр обороны Великобритании после увольнения получил личную охрану, опасаясь «мести Кремля»

После ухода с поста министра обороны Великобритании Бен Уоллес в течение трех месяцев имел личную охрану, опасаясь, что он станет мишенью для российских спецслужб, пишет The Times.

В MI5 и британском МВД сочли, что существует угроза жизни Уоллеса, так как он сыграл значительную роль в военной поддержке Украины.

Обычно министр обороны теряет право на личную охрану, когда покидает должность, но каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. В охрану Уоллеса входили четыре офицера, которые сменяли друг друга.

По прошествии трех месяцев меры безопасности Уоллеса пока неясны, но, возможно, они ему все еще необходимы, поскольку бывший министр продолжает позволять себе антироссийские высказывания, считает издание.