Экс-министра Нагорного Карабаха Варданяна задержали на границе с Азербайджаном

Бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданя задержали при попытке въехать в приграничный с Азербайджаном армянский город Горис.

Об этом РБК сообщила жена политика Вероника Зонабенд. Ранее она заявила, что не может связаться с супругом.

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян», – сказала Зонабенд.

Официальных комментариев о задержании Варданяна с армянской и азербайджанской стороны не поступало.

Варданяну 55 лет. В ноябре он был назначен госминистром Нагорного Карабаха. Этот пост он покинул в феврале 2023 года. Варданян является российским бизнесменом, основавшим инвестиционную компанию «Тройка диалог». Он также стал первым президентом школы управления Сколково. В сентябре 2022 года Варданян заявил, что планирует отказаться от гражданства РФ и переехать в Нагорный Карабах.

Сейчас региона де-факто перешел под полный контроль Азербайджана. 19 сентября Минобороны страны объявило о начале военной операции по выдавливанию армянских военных и установлению конституционного порядка в Карабахе.

На фоне этого в столице Армении Ереване начались массовые протесты. Протестующие требовали отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Он еще в мае заявил о готовности армянской стороны признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана.