Бывшего министра обороны Польши Мариуша Блащака обвинили в рассекречивании данных. Об этом сообщила контрразведка республики в соцсетях.

Рассмотрение дела против экс-главы оборонного ведомства инициировал глава Службы военной контрразведки Польши. Он передал материалы в прокуратуру 17 июля.

Отмечается, что распространение секретных данных считается совершением преступления. Речь идет об информации, посвященной защите вооруженными силами Польши «Варта» территории республики от возможного нападения со стороны РФ.

Часть документа, в которой говорилось о планах польского государства отдать российской стороне в случае столкновения часть республики, расположенной к востоку от реки Висла, была раскрыта осенью 2023-го года во время парламентской избирательной кампании.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин, комментируя эту информацию, заявил, что российская сторона не собирается нападать на страны НАТО. Глава государства напомнил, что западные политики на регулярной основе распространяют среди населения информацию об угрозе со стороны Москвы.

Ранее мы сообщали, что Польша получила право сбивать ракеты над Украиной благодаря соглашению с президентом Владимиром Зеленским.