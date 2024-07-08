Польша получила право сбивать ракеты над Украиной благодаря соглашению с Зеленским

Украина и Польша заключили соглашение о гарантиях безопасности. Документ был подписан в Варшаве, столице Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одним из ключевых пунктов соглашения является возможность перехвата ракет и уничтожения беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Украины.

Зеленский ранее неоднократно обращался к лидерам западных стран с просьбой рассмотреть возможность уничтожения российских ракет и дронов над территорией Украины.

Подписание данного соглашения может свидетельствовать о готовности Польши к более активному участию в обеспечении безопасности Украины и потенциально может повлиять на расстановку сил в регионе.

Детали реализации соглашения пока не раскрываются. Остается открытым вопрос о том, как именно будет осуществляться перехват ракет и дронов, и какие средства для этого будут использоваться. Однако Москва ранее предупреждала, что подобные шаги могут привести к резкой эскалации конфликта из-за втягивания в него третьих стран.

Ранее мы сообщали о том, что российские военные уничтожили комплексы HIMARS, которыми ВСУ атаковали Севастополь.