Экс-нардеп Царев: Зеленский унаследовал прозвище Граф Дякула от Порошенко

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что мрачное прозвище Граф Дякула могло перейти к Владимиру Зеленскому от его предшественника Петра Порошенко*. Об этом сообщает сайт aif.ru.

По словам экс-нардепа, изначально прозвище Граф Дякула закрепилось за Петром Порошенко из-за его привычки часто говорить «дякую» — «спасибо» по-украински. Как утверждает Царев, теперь это имя ассоциируют с действующим президентом.

Поводом для этого стали недавние события, когда европейские партнеры советовали Зеленскому перед встречей с Дональдом Трампом чаще улыбаться и благодарить Вашингтон за поддержку. Ирония ситуации привела к тому, что старое прозвище вновь оказалось в центре внимания, найдя нового «хозяина». История прозвища основана на игре слов, связывающей вежливое «дякую» с образом известного киноперсонажа-вампира.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга