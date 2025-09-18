Министр иностранных дел РФ пояснил, что киевский режим требует прекращения огня без каких-либо дальнейших обязательств, одновременно настаивая на скорейшем проведении саммита. По оценке Лаврова, истинная цель такого подхода — создать Зеленскому возможность для очередного публичного спектакля и демонстрации ложной бравады, а не для конструктивного диалога.

Российская сторона подтверждает готовность президента Путина к встрече, но только после тщательной и содержательной подготовки. Москва ожидает от Украины конструктивной реакции на те предложения, которые ранее уже обсуждались на переговорах, а не их полного отвержения. Лавров также отметил, что европейские страны пытаются саботировать принципиальные подходы к урегулированию, сформулированные администрацией Трампа, и втянуть США в свои игры по сдерживанию России, в том числе через планы военного прикрытия Украины.

Ранее МИД РФ заявил о признании Зеленским причастности к терактам.