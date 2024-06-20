Экс-полковник Макгрегор обвинил Белый дом в бедственном положении Украины
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Политика Соединенных Штатов по затягиванию конфликта на Украине привела государство и ее армию в бедственное положение. Соответствующее мнение выразил экс-полковник Дуглас Макгрегор в своих социальных сетях.
В своем посте бывший военнослужащий подчеркнул, что в данный момент Украина живет в аду, созданной Соединенными Штатами и американским политическим классом. Он также заявил, что отказ украинского руководства от переговоров с российской стороной под давлением Америки, как главного союзника, спровоцировал демографический кризис в стране и разрушение украинской армии.
В данный момент ВСУ полагаются на мужчин и юношей, которых местные военные и правоохранители насильно одевают в форму и засылают на фронт, тающий под натиском российской армии, заключил Макгрегор.
Ранее экс-лейтенант Карен Квятковски заявил, что переговоры по конфликту на Украине начнутся после смены лидеров западных государств.