Политика Соединенных Штатов по затягиванию конфликта на Украине привела государство и ее армию в бедственное положение. Соответствующее мнение выразил экс-полковник Дуглас Макгрегор в своих социальных сетях .

В своем посте бывший военнослужащий подчеркнул, что в данный момент Украина живет в аду, созданной Соединенными Штатами и американским политическим классом. Он также заявил, что отказ украинского руководства от переговоров с российской стороной под давлением Америки, как главного союзника, спровоцировал демографический кризис в стране и разрушение украинской армии.

В данный момент ВСУ полагаются на мужчин и юношей, которых местные военные и правоохранители насильно одевают в форму и засылают на фронт, тающий под натиском российской армии, заключил Макгрегор.

Ранее экс-лейтенант Карен Квятковски заявил, что переговоры по конфликту на Украине начнутся после смены лидеров западных государств.