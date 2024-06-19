Переговоры по урегулированию украинского кризиса начнутся только после смены лидеров западных стран. Такое заявление сделала экс-аналитик Пентагона и отставной лейтенант ВВС США Карен Квятковски, сообщает РИА Новости .

По словам женщины, действующие лидеры Запада, в том числе президент США Джо Байден, сильно задействованы в нынешнем сюжете, политики боятся отказаться от него. Переговоры по Украине смогут начаться только, если они будут готовы сменить стратегию или после того, как лидеры будут заменены. До тех пор другого результат ждать не стоит, заявила Квятковски.

Бывший аналитик уверена, что главная цель Запада - создать из Украины систему антироссийских ценностей. Сейчас поведение западных лидеров нельзя назвать взрослым, поскольку они не могут принять свои ошибки и признать, на что потратили деньги своего народа, заключила она.