Американский лидер Джо Байден перед выборами сконцентрирован на переизбрании и должен отдавать себе отчет, что поддержка Киева – это тяжелое бремя на его плечах. В то же время, окружение главы американского государства и вовсе сходится во мнении, что «проект Украина» близок к завершению. Соответствующее заявление сделал экс-полковник ВС США Эрл Расмуссен в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Военный отметил, что на Западе в вопросе поддержки Украины воцарилось отчаяние и Соединенные Штаты вместе с союзниками ищут путь для выхода.

Он указал на то, что недавняя речь Байдена с обращением к конгрессу была по большей части предвыборной и Украины касалась мало. Эксперт выразил мнение, что президент или его основной персонал уже считают Киев безнадежным делом, подходящим к концу.

В то же время Байден в своем обращении четко дал понять, что готов возложить всю ответственность за потерю Украины на партию республиканцев, подчеркнул Расмуссен.