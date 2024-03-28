Экс-полковник СБУ Стариков: Киев не сможет восстановить уничтоженные объекты

Политика

Фото: [unsplash.com]

Восстановление уничтоженных в ходе российской СВО объектов будет сложной задачей для Киева. Соответствующее заявление сделал экс-полковник СБУ Олег Стариков в беседе с «Да, это так», опубликованной на видеохостинге YouTube.

В данном интервью он оспорил заявления о том, что уничтоженные объекты на территории Украины будут быстро восстановлены. Он указал всем приверженцам данной позиции на то, что все уничтоженное оборудование и объекты выпускались в СССР, которого уже не существует. 

Военный также заявил, что поставки от коллективного Запада скорее всего не помогут Украине восстановиться после ударов РФ. Он подчеркнул, что зарубежное оборудование не совмещается с системами советского производства. В то же время, воссоздание деталей советского образца потребует от украинской промышленности очень больших усилий, добавил Стариков. 

Он заключил, что российская сторона знает, что делает, когда наносит подобные удары.

Актуально
СВО
Специальная военная операция
Украина