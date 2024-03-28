Восстановление уничтоженных в ходе российской СВО объектов будет сложной задачей для Киева. Соответствующее заявление сделал экс-полковник СБУ Олег Стариков в беседе с «Да, это так», опубликованной на видеохостинге YouTube.

В данном интервью он оспорил заявления о том, что уничтоженные объекты на территории Украины будут быстро восстановлены. Он указал всем приверженцам данной позиции на то, что все уничтоженное оборудование и объекты выпускались в СССР, которого уже не существует.

Военный также заявил, что поставки от коллективного Запада скорее всего не помогут Украине восстановиться после ударов РФ. Он подчеркнул, что зарубежное оборудование не совмещается с системами советского производства. В то же время, воссоздание деталей советского образца потребует от украинской промышленности очень больших усилий, добавил Стариков.

Он заключил, что российская сторона знает, что делает, когда наносит подобные удары.