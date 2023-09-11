Экс-полковник США Макгрегор считает, что политика Байдена разрушает американскую армию

По словам бывшего полковника Дугласа Макгрегора, политика Байдена разрушает американскую армию, с чем согласны многие эксперты и военные. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он отметил, что военная структура Штатов теряет свою суть, поскольку на основные должности назначают неподходящих людей, дисциплина перестает играть роль, а военнослужащие поощряются лишь за потворство новым либеральным идеям.

Это же доказывают и результаты опросов. Так, недоверие к американским Вооруженным Силам у жителей Штатов упало почти до рекордных значений.