Экс-помощник Обамы: Байден Киеву запретил бить по России из-за дефицита ракет ATACMS

Глава Белого дома Джо Байден не позволяет украинским военным наносить удары вглубь России западным оружием, как того требует Киев, в том числе и из-за недостатка необходимых для этого ракет у США, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-спецпомощника 44-го американского президента Барака Обамы Чарльза Купчана.

Выступая на конференции в Институте ответственного государственного управления Куинси, тот сказал, что США самим не хватает ракет ATACMS, которые постоянно выпрашивают киевские власти.

«У них не очень много ракета ATACMS, и у нас не очень много ATACMS», — подчеркнул он.

17 октября Минобороны США опубликовало на своем сайте номенклатуру поставляемой военной помощи Украине из нового пакета на 425 млн долларов.

ВСУ получат, в частности, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм. Кроме того, Киеву передадут зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, а также дополнительные зенитные ракеты систем NASAMS и противотанковые системы AT-4 и Javelin.