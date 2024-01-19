Экс-посол Германии Ишингер: Украина не станет членом НАТО в ближайшее время

В Северо-Атлантическом альянсе обязательно найдутся те, кто будет против приема Украины в эту организацию и заблокируют ее вступление. В этом уверен Вольфганг Ишингер, бывший посол ФРГ в США. Его точку зрения привело РИА Новости .

Такое заявление дипломат сделал во время своего выступления на форуме Deciding Your Tomorrow. Он указал, что у Киева нет никакого оптимистичного сценария, по которому можно вступить в НАТО. Сам он не только не может посоветовать ничего полезного по этому поводу, но даже уверен в том, что вступление Украины в альянс обязательно заблокируют.

«Будет один, два, три члена из более, чем 30 членов НАТО, которые скажут: «Ай-яй-яй, нет-нет, возможно, еще нет», - отметил Ишингер.

В качестве примера он привел Швецию, которая давно уже считается нейтральной страной. Она тоже длительное время ожидает согласия на вступление в данную организацию, хотя не имеет никаких незавершенных конфликтов. Украине с боевыми действиями на ее территории придется ждать еще дольше.

Ранее зарубежная пресса сообщила о проведении очень крупных учений, в которых примут участие около 40 тысяч военнослужащих НАТО. На маневрах отработают сценарий начала третьей мировой войны.