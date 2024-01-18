ABC: НАТО проведет подготовку к третьей мировой войне

Испанское издание ABC сообщает, что НАТО готовится к проведению масштабных военных учений, которые будут имитировать сценарий начала третьей мировой войны.

Согласно планам учений, вымышленная страна под названием Occasus, предположительный агрессор, нападет на одного из членов НАТО. Несмотря на отсутствие прямого указания на Россию, журналисты отмечают, что именно с ней сравнивается вымышленная страна.

В учениях, которые охватят 40 тысяч военнослужащих из всех стран-членов Альянса, а также Швеции, процесс вступления которой еще не завершен в НАТО, будет смоделировано начало крупномасштабного конфликта. Сценарий предполагает активную оборону и координацию усилий для отражения агрессии Occasus.

Журналисты отмечают, что в условиях усиления геополитических напряжений, подобные учения приобретают особое значение для проверки боеготовности НАТО и подготовки к возможным вызовам в будущем. Решение провести учения, которые имитируют третью мировую войну, также может стать явным сигналом обеспокоенности со стороны Альянса и стремлением к укреплению оборонной способности.

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