Экс-посол США Салливан рассказал, когда стоит ждать мирного договора между Москвой и Киевом

Определенная договоренность между РФ и Украиной вполне возможна и довольно очень скоро, однако она будет перманентной и недолговечной, считает бывший глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан.

Экс-дипломат в ходе тематической беседы на площадке издания Washington Post, в частности, высказал предположение, что Москва может пойти на определенную мирную сделку с Киевом. Но это произойдет «не сейчас, но в какой-то момент», когда российское руководство решит, что ход продолжающейся СВО способствует переговорам.

«Да, соглашение (о мире) в будущем возможно, оно будет только временным, но в его сознании (президента РФ Владимира Путина) оно никогда не будет постоянным», - уточнил Салливан.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласят, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.