Экс-посол США в Москве Салливан рассказал, когда РФ применит ядерное оружие на Украине

Возможность применения Россией ядерного оружия на Украине не стоит сбрасывать со счетов, однако вероятность такого шага со стороны российского руководства пока маловероятно, считает бывший глава американской дипмиссии в РФ Джон Салливан.

В частности, в беседе с газетой The Washington Post Салливан назвал подобные действия со стороны Вооруженных сил России иррациональными, ибо они в контексте поддержки других стран проводимой на Украине СВО уж точно не укрепят позиции на мировой арене российского президента Владимира Путина.

«Недавно в прессе появились сообщения о предупреждениях, которые Путин получил от [председателя КНР] Си Цзиньпина по поводу применения ядерного оружия. Я могу только догадываться, что премьер-министр [Индии Нарендра] Моди думает так же», — предположил американец.

В то же время Салливан подчеркнул, что Белому дому следует внимательно относиться к угрозе ядерной войны, которая исходит, по его мнению, именно от России.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласят, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.