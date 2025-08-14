Бывший посол США заявил, что ослабит позиции Трампа после встречи с Путиным

Предстоящие переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на позицию США на международной арене. В этом уверен экс-посол Штатов в Москве. Его цитирует The New York Times (NYT).

По словам бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола, президент США ведет себя слишком покладисто по отношению к России. Эксперт опасается, что такая позиция ослабит авторитет Америки среди союзников и противников. Также он обратил внимание на мягкую риторику Трампа в адрес Москвы.

Переговоры российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа состоятся на Аляске в пятницу, 15 августа. Выбранные для встречи дату и место уже согласовали в Кремле.

