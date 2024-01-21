Экс-посол Украины в Великобритании Пристайко заявил о наглом поступке Зеленского в Лондоне

По словам экс-посла Незалежной в Великобритании Вадима Пристайко, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе посещения музея Уинстона Черчилля сел в кресло бывшего британского премьер-министра. Об этом сообщается на платформе одного из видеохостингов.

Он добавил, что сотрудником музея президент незалежной был предупрежден, что этого делать нельзя, тем не менее Зеленский все равно сел в кресло.

По мнению дипломата, работник спросил у Зеленского, почувствовал ли он себя Черчиллем, что вызвало общий смех.

Он отметил, что на это украинский президент ответил, что что-то подобное почувствовал.