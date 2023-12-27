Экс-представитель МИД Израиля рассказал, когда на Ближнем Востоке наступит мир

Бывший заместитель министра иностранных дел Израиля Йоси Бейлин рассказал, когда на Ближнем Востоке может наступить мир. В интервью испанской газете La Vanguardia он предположил, что конфликт может завершиться через несколько недель.

Бейлин считает, что конфликт может считаться завершенным, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в небольшом составе продолжит борьбу в секторе Газа с палестинским движением ХАМАС. Он заявил, что эти действия будут уже не такими масштабными.

Кроме того, отметил Бейлин, хамасовцы никогда не сядут за мирный стол переговоров с израильской стороной.

«Мы не можем сесть вместе за стол переговоров и прийти к соглашению. Они (представители движения – ред.) не хотят с нами разговаривать и признавать наше существование в регионе. Кажется, единственный выход – бороться с ним», – отметил Бейлин.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября, после того как боевики ХАМАС выпустили по Израилю от 2,5 до 5 тысяч крылатых ракет, а также вторглись в южную часть страны через границу с сектором Газа. Хамасовцы забрали в заложники порядка 250 человек, среди которых есть и иностранные граждане.

В ответ на это Израиль объявил о намерении провести наземную операцию на территории палестинского анклава. Она началась 27 октября. Израильские военные продолжают штурмовать различные объекты в Газе, включая медицинские учреждения, поскольку, как они утверждают, в них могут находиться пункты дислокации ХАМАС и оружие.