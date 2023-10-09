Экс-премьер Азаров: более половины украинцев живут за чертой бедности

Уровень жизни на Украине существенно упал после того, как страна начала свой «поход в Евросоюз», написал в соцсетях бывший украинский премьер Николай Азаров.

Он отметил, что после Евромайдана тарифы на Украине повысились в девять раз, цены выросли в четыре раза, а гривна девальвировала почти в пять раз. На этом фоне более половины украинцев оказались за чертой бедности.

В июне прошлого года Украина получила статус кандидата в Евросоюз. Однако в самом Евросоюзе нет единого мнения о сроках выступления Украины. Так, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может вступить в союз при соблюдении всех условий в 2030 году, а возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен скептически отреагировала на такие перспективы.