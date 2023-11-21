Экс-премьер Азаров заявил о превращении Украины в зомби

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что террор в стране, который начался после Евромайдана, превратил Украину в государство-зомби. Соответствующее заявление экс-премьер сделал во время беседы с изданием РИА Новости .

Как утверждает Азаров, Евромайдан был проведен для того, чтобы выдать карт-бланш местным властям в противостоянии со всеми здоровыми силами, которые еще существовали в стране. Он заявил, что после всех этих событий, страна превратилась в зомби.

Он также напомнил, что еще в 2013-м году заявлял, что подписание соглашения между Украиной и ЕС на невыгодной для первой основе, будет подразумевать девальвацию украинской валюты и рост цен в стране, вместе со смертью угольной сферы и весомыми проблемами с животноводством.

Азаров напомнил, что предрекал украинской гривне девальвацию, как минимум в 2 раза, но девальвация оказалась еще хуже – в 5 раз. По словам экс-премьера, Украина раньше добывала 90 миллионов тонн угля в год, в то время, как сейчас добывает 6.