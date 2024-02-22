В западных государствах слишком долго у власти находятся левые политики. Это ведет их к поражению, и только смена правительств на консервативные сможет исправить положение. Так считает Лиз Трасс, бывший премьер-министр Великобритании. Свою точку зрения она изложила телеканалу из США Fox News.

По ее мнению, левые постоянно усиливают свои позиции, и в этом корень всех бед. При этом они только усугубляют уже имеющиеся проблемы, например, в миграции и подходе к ближневосточному вопросу.

«Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми», - указала она.

В связи с этим консерваторы должны бороться с левыми идеями, а не только отстаивать собственные позиции. Проблемы левизны наблюдаются даже в Соединенных Штатах, в окружении президента Байдена.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин рассказал, как он пытался объяснить Трасс цели специальной военной операции. По его утверждению, женщина сбежала из его кабинета, не дослушав речь.