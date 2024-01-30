Бывшая на момент начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года главой британского МИД Лиз Трасс вызвала на разговор российского посла Андрея Келина, однако не проговорила с дипломатом и нескольких минут.

Об этом сам Келин рассказал в интервью BBC, рассуждая о странном поведении британского политика.

По словам посла, он попытался объяснить Трасс, для каких целей РФ начала свои действия. Однако аргументы Келина об необходимости демилитаризации и денацификации Украины, Трасс не удосужилась дослушать до конца и, не прощаясь, по-английски выбежала из кабинета.

«Выслушав всего нескольких фраз, она вскочила с места и исчезла. Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела», — указал Келин.

Дипломат добавил, что глава МИД Британии даже не старалась вникнуть в слова своего визави. Мало того. Трасс всем своим видом хотела продемонстрировать, что и не собирается этого делать от слова совсем.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, если 45-й президент США Дональд Трамп станет 47-м главой Белого дома, то он неминуемо подпишет соглашение с Россией, которое может не устроить Европу и остальные страны Запада.