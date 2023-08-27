Стратегия НАТО в отношении украинского конфликта полностью провалилась, написал в соцсетях бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Политика эскалации конфликта путем поставок вооружения киевского режиму не увенчалась успехами ВСУ на поле боя.

Неэффективной оказалась и политика изоляции России. Ее международное влияние даже выросло, что подтвердил недавний саммит БРИКС.

Рухнули надежды и на возможность внутренней дестабилизации России. Напротив, страна сплотилась вокруг своего лидера, отмечает Конте.

По его мнению, конфликт на Украине обнажил неспособность Евросоюза проводить консолидированную и независимую от США политику.

Джузеппе Конте, возглавлявший итальянское правительство в 2018-2021 гг., является лидером оппозиционного «Движения 5 звезд» и последовательно выступает против поставок вооружения на Украину.