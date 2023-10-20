Экс-премьер Израиля считает, что наземная операция в секторе Газа займет два-три месяца

Бывший израильский премьер-министр Эхуд Барак считает, что Армии обороны Израиля потребуется два-три месяца, чтобы полностью завершить наземную операцию в секторе Газа. Об этом он заявил в интервью газете Standard.

По его словам, добиться уничтожения военного потенциала ХАМАС с помощью воздушных бомбардировок не получится.

На первую часть наземной операции Барак отводит две недели, когда израильские солдаты будут ходить от дома к дому и уничтожать оружие и членов ХАМАС.

«После этого нам, вероятно, понадобится еще два-три месяца, чтобы окончательно освободить Газу от ХАМАС», – заключил экс-премьер Израиля.

Эхуд Барак был главой израильского правительства в 1999-2001 годах. Также он возглавлял министерство обороны Израиля и был начальником Генштаба ЦАХАЛ.