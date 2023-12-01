Экс-премьер министр Украины рассказал, как майдан ослабил власть в стране

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что майдан, произошедший в Киеве в 2013-2014 годах, значительно повлиял на ослабление власти в стране. Отставка правительства, подчеркнул политик, создало удачный момент для государственного переворота.

Таким мнением Азарова поделился в интервью РИА Новости.

«Власть себя сама обессилила. Все руководители стали «исполняющими обязанности», новое правительство не было сформировано, заговорщики в лице американского правительства прекрасно поняли, что создалась самая удобная ситуация для реального государственного переворота», – сказал бывший украинский премьер.

Он подчеркнул, что в период протестов Украина была разделена на две части. По мнению Азарова, центральным органам правительства в этот период нужно было покинуть Киев, поскольку активная часть столицы уже была захвачена переговорщиками. По словам экс-премьер-министра, правительство нужно было перемещать в ту часть Украины, где было спокойно.

Майдан в Киеве произошел 21 ноября 2013 года с акции протестов студентов, которые вышли выразить свое несогласие с приостановкой процесса подписания договора об ассоциации Украины с Европейским союзом (ЕС). Впоследствии протесты начали обретать массовый характер, к ним начали присоединяться националисты. Улицы Киева превратились в места уличных боев. В результате столкновений погибли более 100 человек.