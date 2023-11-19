Экс-премьер-министр Украины рассказал, сколько стоит час работы офиса Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что бюджет Украины предусматривает финансирование офиса президента страны Владимира Зеленского, на час работы которого уходит порядка 58 тысяч долларов.

По мнению Азарова, сотрудники офиса президента довели страну до «плачевного состояния». Таким мнением экс-премьер министр поделился в соцсетях.

«Каждый час Украина тратит 2,1 миллиона гривен (почти 58 тысяч долларов) на главных коррупционеров страны, которые довели государство до того плачевного состояния, в котором оно находится сегодня», – написал Азаров.

Он также прокомментировал информацию о том, что студентов из Украины, которые находятся за границей, могут лишить стипендий. Как отметил Азаров, такая новость на фоне данных о функционировании офисе Зеленского «звучат кощунственно».

Накануне о том, что Украина планирует отказаться от выплат стипендий учащимся, которые покинули страну, сообщил замминистра образования и науки Михаил Винницкий. По его словам, при этом выплаты увеличат студентам, оставшимся в стране.

17 ноября президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства, который не включает в себя выделение помощи на Украину и Израиль.

С начала специальной военной операции РФ на Украине Вашингтон регулярно оказывается помощь Киеву, поставляя на территорию страны оружие и боеприпасы, а также выделяя на ее нужды средства.