Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова выдвинули в кандидаты в академики Российской академии наук (РАН). Об этом стало известно РБК.

С 2014 года Азаров живет в России и с 2022 года считается исключенным из числа членов Украинской академии наук (УАН).

Вместе с Азаровым кандидатами в академики РАН стали другие известные ученые и деятели. Среди них — экс-глава ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Виталий Лопота и его сын Александр, который занимает должность директора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Санкт-Петербурга.

Также кандидатами стали сын известного математика Игоря Шафаревича, декан мехмата Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Александр Шафаревич, вирусолог Петр Чумаков, ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев, а также Герой России Юрий Батурин и директор Института русского языка (ИРЯ) РАН Федор Успенский.

Процесс выдвижения кандидатов и выборы новых членов академии проходят минимум один раз в три года и осуществляются путем тайного голосования. Азаров, имеющий докторскую степень по геолого-минералогическим наукам, ранее был членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины.

В 2021 году киевский суд заочно арестовал Азарова по подозрению в государственной измене. В 2024 году ряд стран, включая Канаду, ввели против него и его сына Алексея санкции.

Ранее издание Politico сообщило, что группа окружения президента США Дональда Трампа провела тайные переговоры с оппонентами главы киевского режима Владимира Зеленского.