Экс-премьер Молдавии Муравский призвал Кишинев договориться с «Газпромом»

В эфире молдавского телеканала ITV Муравский призвал власти республики немедленно начать переговоры с российской компанией «Газпром» из-за задолженности «Молдовагаза» перед концерном.

6 сентября министр энергетики Молдавии Виктор Парлико объявил об итогах аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом». По его словам, задолженность перед российской компанией составила 709 млн долларов на конец марта 2023 года, но из этой суммы 276 млн – не подтверждены документально, а еще 400 млн – не подлежат взысканию, поскольку срок давности истек.

«По моему мнению, мы сейчас в серьезном бизнес-обществе выглядим, в определенной степени, как шулеры, которые наделали долгов, а потом что-то нашли и заявляем, что мы не будем платить. Молдавская сторона должна была вести переговоры с «Газпромом», а не становиться в позу», – сказал Муравский.

По мнению экс-премьера республики, Кишинев намеренно выбрал путь в переговорах с «Газпромом», который основан на конъектурных геополитических интересах.

Муравский занимал должность премьер-министра в 1999 году. Он также работал на должности министра экономики республики и был депутатом парламента Молдавии.

После того, как были оглашены итоги аудита, глава Минэнерго Молдавии предложил выплатить «Газпрому» 8,6 млн долларов, а остальную сумму долга оспорить через суд. Сама же российская компания заявила о том, что аудит был проведен в одностороннем порядке, и с его результатами компания не согласна. В «Газпроме» отметили, что российская сторона будет отстаивать свои интересы и добиваться полного погашения долга.

В 2021 году правительство Молдавии достигло с «Газпромом» соглашения о продлении контракта на поставку газа в страну, но при условии проведения аудита задолженности со стороны «Молдовагаза» в 2022 году. «Газпром» в свою очередь сообщал, что поставки газа в республику могут быть прекращены в одностороннем порядке из-за грубого нарушения сроков заключения договоров по урегулированию рекордной задолженности молдавской компании.

На данный момент в Молдавии обострилась проблема с газом. Страна получает ресурс из двух источников – от государственного предприятия Energocom и «Газпрома», однако газ от российской компании поступает в Приднестровье.

«Молдовагаз» является молдавско-российской энергетической компанией. Она специализируется на транспортировке природного и сжиженного газа, строительстве сетей газоснабжения и монтаже газового оборудования. В конце 2013 года долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» составлял 5,2 млрд долларов. Порядка 4,7 млрд долларов составлял долг Приднестровья.